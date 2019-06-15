Балерина в панике: Волочкова может в любой момент потерять особняк из-за банкротства

Сегодня, 22:00

Танцовщица берётся за любую возможность заработка ради спасения роскошной жизни.

Анастасия Волочкова всегда старается привлечь к своей персоне максимум внимания как за счёт творческой деятельности, так и за счёт эпатажных выходок на грани фола. Недавно жизнью балерины заинтересовались финансовые эксперты, когда стало известно, что Волочкова, вероятно, может в любой момент потерять особняк из-за надвигающегося банкротства. Поводом для подобных подозрений стал анализ недавних публикаций балерины в соцсетях, ведь даже невооружённым глазом заметно, что количество рекламы в постах танцовщицы достигло поистине колоссальных размеров. Балерина и раньше бралась за продвижение различных товаров сомнительного качества лишь для того, чтобы хоть как-то поддерживать семейный бюджет. Сейчас же танцовщица, очевидно, находится в полной панике, если ей приходится создавать отдельные публикации для соцсетей, чтобы продвигать товары сразу нескольких производителей в одночасье. Чтобы получить «копеечку» от благодарных спонсоров, Анастасия Волочкова сделала серию фотографий, специально засняв спонсорские пледы, кованую мебель и подушки, не забыв упомянуть о каждом рекламном элементе.

Многие звёзды занимаются подобным заработком, но мало кто осмеливается ставить под удар свою репутацию и оформлять столь агрессивную рекламу, что явно говорит о плачевности дел в бюджете Анастасии. Волочкова, похоже, привыкла к изысканному стилю жизни и светской роскоши, требующих огромных финансовых затрат, от которых она отказываться явно не собирается. Последние несколько лет балерина занималась в большинстве своём организацией благотворительных концертов и написанием собственной книги, но ни то, ни другое, очевидно, не пополняло её банковские счета. Вероятно, расходы на содержание роскошного особняка в последнее время достигли критической отметки, из-за чего Волочковой и пришлось всеми силами продвигать продажи своего литературного «шедевра» и соглашаться на любое рекламное предложение. Если финансовое положение паникующей балерины в ближайшее время не изменится, не исключено, что после потери особняка Анастасии придётся переехать в квартиру к своему парализованному отцу, откуда ей вряд ли захочется публиковать какие-либо записи.