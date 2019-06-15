Ни на шаг от мамы! Виторган встречается с сыном только под надзором Собчак

Сегодня, 21:00

По примеру Шепелева, Ксения сама назначает отцовское время для себя и Платоши.

Социальные сети почти всегда раскрывают тайны, которые бы звёзды шоу-бизнеса хотели бы скрыть. Глубинные секреты очень часто раскрывает невинный пост, или Stories, как это произошло в уже распавшейся семье Собчак и Виторгана.

Бракоразводный процесс бывших супругов, по слухам, уже закончился. В таких случаях суд оставляет ребёнка с матерью, а отцу назначают время, когда он может видится с ребёнком. По Instagram Stories Ксении и Максима видно, что сегодня почти весь день они проводят вместе с Платоном и, следовательно, друг с другом. Очевидно, что Виторган встречается с сыном только под надзором Ксении.

Ревнивая мама, видимо, не отпускает своего Платошу с отцом, который может повлиять на сознание маленького человека не так, как хотела бы Ксения. В семье, судя по всему, действует правило – ни на шаг от мамы, и, скорее всего, это объясняется тем, что Ксения не хочет казаться для сына врагом народов, или человеком, который предал его отца и семью.

«По сочинской набережной…не успеваю бежать», – подписала сториз Ксения.

Пока мама выдумывает новые формы развлечения для Платона, отец просто наслаждается общим временем с ребёнком, который так резко стал далёким. Несмотря даже на общую прогулку с бывшей женой, Виторган, видимо, счастлив целому дню проведённому с «маленьким Мунком».