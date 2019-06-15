Скатился без Black Star? Джиган «спалил» страсть Крида к наркотикам

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Чистосердечное признание и совместное фото с исполнителем выдало Булаткина с поличным.

Снимок в соцсети Джигана, где артист позирует в компании Егора Крида, словно яблоко раздора, рискует разрушить дружбу между коллегами. Мало того, что подпись к фото: «Freedom» («Свобода») задела чувства главы Black Star, намекая на ожесточённые условия для артистов лейбла, так ещё и «спалила» страсть Крида к наркотикам. Как оказалось, на снимке Булаткин позирует под влиянием запрещённых веществ, а туманные глаза и зауженные зрачки тому лишь подтверждение.

Об этом Джиган лично заявил на ютуб-шоу Амирана Сардарова в попытке оправдаться перед Пашу. «Клянусь тебе чем угодно, никакого "стёба" для Black Star. Это просто "Freedom" с дымом, с накуренной мордой Крида», — заявил исполнитель. Возникает вопрос, что подтолкнуло Егора к пагубному пристрастию, ведь ранее Булаткин позиционировал себя исключительным спортсменом без вредных привычек. Неужели артист скатился без Black Star? Очевидно, карьеру рэпера после ухода из лейбла едва назовёшь успешной: Крид не только не давал грандиозных концертов, а и вовсе отменил несколько запланированных. Не исключено, что самостоятельное продюсирование потерпело провал и теперь Егор ищет спасение от проблем в лёгких наркотиках.