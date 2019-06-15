Приучает дочь «жировать». Бородина заказала для 10-летней Маруси популярного певца

Вчера, 23:30

Тиму Белорусских как будто взяли на сдачу, сделав очередным сюрпризом на детском празднике.

Недавно старшей дочери Ксении Бородиной Марусе исполнилось 10 лет. Телеведущая за несколько дней до праздника поделилась с поклонниками, что готовит для ребенка настоящий сюрприз, но пока не хочет раскрывать все карты. После самого торжества стало понятно, почему Ксения так скрывала, ведь в качестве подарка она заказала для дочки популярного певца. Для школьников в крупном московском заведении выступал любимец многих, автор хита «Мокрые кроссы» Тима Белорусских. Пока 20-летний артист не стал слишком знаменитым, поэтому не отказывается выступать на детских праздниках перед маленькими зрителями.

Вот так Ксения приучает дочь «жировать». Маленькая Маруся и ее друзья были в шоке от появления на сцене кумира, что очень порадовало Бородину. Возможно, своим подарком она не просто хотела сделать приятное дочери, но и «подколоть» родителей других детей. Мол, смотрите, что мы можем позволить для своего ребенка. Главное, что праздник действительно удался, и свой первый юбилей Мару запомнит на долгие годы.