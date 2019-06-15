«Алкогольные» пирожные подвели? Бородина страдает от праздничного «похмелья»

Сегодня, 17:00

День рождение было у дочери, но телеведущая не хило отжигала перед детьми.

Вчера старшая дочь знаменитой телеведущей Ксении Бородиной праздновала свой юбилей, 10 день рождения. Несмотря на то, что Марии 10 лет исполнилось 10 июня, широко отметить праздник родители решили на «МарусяParty», которое прошло вчера. Много приглашённых детей, звезд и друзей Ксении оторвались на вечеринке не скромно, что даже сегодня утром, а точнее ближе к обеду, Бородина всё ещё страдает от праздничного «похмелья».

В социальных сетях звезда невинно отметила: «Я проснулась утром и поняла, что не успела даже попробовать мои любимые пирожные, я их обожаю и обычно вперёд детей за ними бегу…хочу умираю».

В действительно же Ксению подвели «алкогольные» пирожные, ведь мать не стеснялась выпивать в перерывах между песнями в караоке. Детский праздник без алкоголя не обошелся, что в порыве веселья Бородина даже забыла о том, что есть там какие-то печенья и пирожные. Отгуляв с Тимой Белорусских, Ириной Дубцовой, Ольгой Орловой и ещё со многими другими знаменитостями, Бородина вернулась домой только около 5-6 часов утра, даже не вспоминая о том, где были дети. Проснувшись к обеду, звезда, естественно, пожаловалась на своё состояние не от того, что пирожное не съела, а из-за «похмельного» синдрома, которые так или иначе мешает Ксении продолжать радоваться жизни.