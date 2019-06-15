Теперь русалка она, а не Королёва, или как Проскурякова пытается вернуть мужа

Вчера, 23:00

Усатый «дельфин» просто обязан после такого обратить внимание на жену.

О проблемах в семье Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой знает практически каждый. Заголовки Интернет-СМИ «пестрят» новыми фактами, подтверждающими скорый разрыв, хотя пара пока не комментировала эту информацию. На самом деле, их отношения действительно изменились. Муж и жена стали меньше времени проводить вместе, не появляются на публике, а недавно Игорь и вовсе уехал с дочерью в Юрмалу без жены. Как только Проскурякова навестила семью, неожиданно композитору понадобилось лететь во Вьетнам. «Прятки друг от друга», не странно ли?

Судя по последним записям в Instagram-аккаунте, Проскурякова пытается вернуть мужа и выбрала для этого весьма изощренный способ. На новых видео она в одном купальнике плавает в бассейне, игриво заглядывает через плечо, как будто говоря: «Смотри, кого теряешь!» Обычно скромная и спокойная женщина в новых роликах открылась в совершенно другом амплуа.

Теперь русалка она, а не Королева. Нашумевший хит «Дельфин и русалка» стал визитной карточкой Натальи, но, глядя на недавние водные процедуры Юлии, это прозвище может «прилипнуть» к ней. И пока Николаев развлекается на другом конце земного шара, его (пока что) супруга не теряет времени и думает, как бы спасти брак.