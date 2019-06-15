«Зелёный змей» накрыл? Никита Джигурда подался в блогеры

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Погоня за «хайпом» и потребность в пиаре могли подтолкнуть актёра освоить YouTube.

Ни для кого не секрет - Никита Джигурда один из самых неоднозначных и одиозных личностей российского шоу-бизнеса. И хотя количество скандальных историй и провокационных выходок артиста уже давно перевалило за тысячу, однако, талантливые личности с лёгкостью вытеснили Никиту с пьедестала славы. Теперь « забытый» актёр вновь пребывает в поисках пиара и, вероятно, спасение Джигурда нашёл в Интернете.

Не так давно Никита принял участие в «стриме» юной блогерши Амины Мирзоевой, более известной под псевдонимом Tenderlybae. Вероятно, YouTube площадка настолько впечатлила артиста, что теперь Джигурда и сам подался в блогеры. Об этом заявил актёр в соцсети, опубликовав фрагменты «стрима» с Аминой. Возникает вопрос, что могло подтолкнуть 58-летнего актёра на закате карьеры подастся в культуру «молодёжного» общества? Не исключено, что артиста снова накрыл «зелёный змей» и на фоне алкогольного безумия Джигурда решился на «хайп» в Интернете. Так или иначе, а идею Никиты фанаты встретили в соцсети с большим ажиотажем.