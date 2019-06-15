Как просроченный творог: Тимати мог за миллионы отдать Басте «выработанного» Крида

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Выжать из Булаткина больше Юнусов не смог, а потому избавился от рэпера.

Споры относительно того, каким образом у Егора Крида получилось полюбовно и без скандалов уйти с лейбла Тимати BlackStar не утихают до сих пор. Кто-то приписывает ему сговор с семьей миллиардера Ротенберга, которая якобы «выкупила» его у Юнусова. Однако, сам Крид категорически отрицает сотрудничество такого рода. Именно поэтому вырисовывается еще более увлекательное предположение, согласно которому в разбирательство мог вмешаться Василий Вакуленко, более известный в России, как Баста.

Главный конкурент Тимати на музыкальном рынке России вовремя смекнул, что Егор Крид может стать для его лейбла «Газгольдер» настоящей находкой, потому лично встретился с Юнусовым и предложил ему за артиста кругленькую сумму. В данном случае проблема лишь в том, что Тимати, как «прожжённый» бизнесмен мог по-своему развести Басту на деньги.

По всей видимости, Юнусов вместе со своей командой пришли к выводу, что Крид, как артист уже «выработанный» материал, потому выжать ничего больше из него не получится. Именно поэтому предложение Басты за миллионы отдать ему Булаткина представители Тимати встретили положительно. Вакуленко еще не понимает, что достался ему Крид, как просроченный творог, от которого Юнусов пытался избавиться, дабы не отягощать свой бизнес лишними тратами. Когда же Баста поймет «подставу» - окажется уже слишком поздно.