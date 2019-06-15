Невиноватая я! Малышева подлизывается к Бледанс после слов о «детях-кретинах»

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«Я уверена, что Елена никого не хотела оскорбить», - сказала задобренная Эвелина.

Совсем недавно телезрителей, шокировал выпуск программы Елены Малышевой «Жить здорово!» с темой «Откуда берутся кретины». Высказывание ведущей было адресовано больным детям. На знаменитость сразу же посыпались критика и оскорбления в сети.

Спустя некоторое время на своей странице в Instagram Елена опубликовала репост со страницы Эвелины Бледанс, которая вступилась за ведущую. Эвелина написала огромное обращение, в котором рассказала, что Малышева не хотела никого обидеть, а ее слова просто не так поняли.

Интересен тот момент, что артистка, имея «ребенка-кретина», как выразилась ведущая, выступила не в поддержку особенных детей, к которым относится и ее сын, а наоборот - начала оправдывать обидчицу. Учитывая то, как Эвелина реагировала ранее на неоднозначные высказывания о заболеваниях малышей, ее столь необычное решение выглядит странным. Это может значить, что Малышева постаралась наладить контакт с актрисой, дабы та помогла ей утихомирить общественность. При этом она, судя по всему, продолжает подлизываться к ней, делая репосты с ее страницы.

Сама Елена не публикует громких заявлений относительно ситуации, а попросту стоит на позиции «Невиноватая я!» и, кажется, надеется, что связи и вмешательство известных людей, помогут ей избежать дальнейшего развития событий.