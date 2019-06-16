Битва «романов» или как Виторган переживает развод с Собчак

Сегодня, 10:00

«Распущенное» поведение и неоднозначные комплименты в адрес Пересильд выдали актёра.

На протяжении полугода фанаты всерьёз обеспокоены за состояние Максим Виторгана — расставание с Ксенией Собчак заметно надломило актёра: депрессивное поведение, череда пьянок и ряд неоднозначных отпусков с друзьями. Но, как оказалось, недолго шоумен горевал по супруге и менее, чем через месяц после официального развода «засветил» потенциальную возлюбленную. На кинофестивале «Кинотавр» Максим не только хорошо провёл время в компании коллег, но и порадовал фанатов серией снимков и роликов с закрытой вечеринки. Так, Виторган опубликовал видео, где Юлия Пересильд буквально «зажгла» на сцене, исполняя легендарные хиты 90-х.

Примечательной стала подпись Виторгана к ролику:«Пересильд-Богиня!!!». Очевидно, такие неоднозначные комплименты в адрес замужней коллеги едва приравниваются к дружеским. Не исключено, что такой «подкат» Максим сделал ради мести бывшей жене: на фестивале Собчак появилась в компании Константина Богомолова, публично демонстрируя романтические отношения. Судя по всему, за такой битвой «романов» Максим намеривался показать, что и вовсе не переживает развод с Ксюшей, а продолжает жить дальше. Вот только, Виторган, вероятно, не учёл тот факт, что его «распущенное» поведение может стоить не только репутации Пересильд, но и счастливого брака.