«Осквернила» память сестры! Наталия Фриске вспомнила о Жанне неудачным фото

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Кадр со спины – неуважение к покойной родственнице.

Сегодня, 15 июня, исполняется ровно 4 года со дня смерти певицы Жанны Фриске. Исполнительница до последнего боролась с опухолью головного мозга, однако болезнь оказалась сильнее. В годовщину смерти Жанны Наталия Фриске в своих stories поделилась с поклонниками архивными фотографиями, на которых запечатлена с умершей родственницей. Девушка призналась, что со временем ей все труднее смириться со смертью Жанны.

«Скучаю. 4…», - подписала общее фото с сестрой Наталия, разместив его в своих публикациях. Интересно, что на снимке сразу и не узнаешь покойную певицу, так как она запечатлена с неудачного ракурса. Можно сказать, Наталия вспомнила о сестре неудачным фото. Жанну практически невозможно рассмотреть - певица позирует на камеру со спины, а лицо повернуто в сторону. Кроме того, снимок отчетливо передает несовершенства кожи исполнительницы, в том числе многочисленные морщины. Стоит отметить, что Наталия намного лучше получилась на фото, нежели Жанна. При этом несовершенств на коже лица практически не видно.

Наталия могла бы подобрать для памятной даты фотографию получше - ту, на которой бы Жанна предстала во всей красе. Фриске-младшая ненароком «осквернила» память покойной сестры. Однако, даже на не совсем удачном снимке певица действительно выглядит очень счастливой. Возможно, Наталия посчитала, что это фото наилучшим образом передает то, что Жанна всегда была жизнерадостной и заряжала на позитив своей улыбкой других людей.