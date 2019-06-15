В запой ушла – белочку нашла? Волочкова решилась на «новые» отношения, чтобы насолить бывшему

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Скандальное расставание с приживалой сильно ударило по самолюбию примы на пенсии.

Гастроли знаменитой балерины Анастасии Волочковой в Анапе, очевидно, не прошли без проблем. Хотя на самом спектакле «Балерина и Клоун» больших загвоздок не было, но вот в личной жизни примы что-то пошло не так. По возвращению в Москву Волочкова, конечно, долго радовалась беззаботным «ленивым» денькам, но оказалось, что в шикарном особняке Волочкову, кроме домохозяйки, никто больше не ждал. Отношения скандальной примы и её приживалы, с которым Анастасия недавно праздновала 7 месяцев вместе, закончились, хотя звезда боится об этом признаться своим подписчикам.

Трудности, пережитые звездой в последнее время, заставили балерину, как сообщают СМИ, взяться за бутылку. Теперь звезда шпагата, очевидно, в запой ушла и белочку нашла с таким непереносимым графиком.

По тому, что звезда публикует в Instagram, понятно, что в порыве вредного пристрастия любвеобильная балерина решилась на «новые» отношения, чтобы насолить бывшему. Звезда пишет: «Я парила над невзгодами к новому и светлому».

«Новые и светлые» отношения к Волочковой вряд ли уже пришли за такое короткое время, но звезда настроена решительно и в скором времени легко сможет очаровать нового приживалу, пока старый будет кусать локти о своём резком решении.