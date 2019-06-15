ТНТ, давай до свидания! Харламов станет новым Малаховым на Первом

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Гузеева, Панин, Руки-Базуки - теперь список «жертв» будет только расширяться.

В последний время резидент Comedy Club Гарик Харламов стал иначе вести себя в публичном пространстве. В социальных сетях он то и дело находит среди звезд на телевидении и в сети тех, кого он, ничего не опасаясь, подкалывает, вызывая бурную общественную реакцию. Последней его жертвой стла Кирилл «Руки-Базуки» Терешин.

Для Харламова это наверняка является лишь подготовкой к громкому анонсу. Речь идет о его переходе с телеканала ТНТ на Первый ради нового скандал-шоу, похожего на те, которые ведет Андрей Малахов. Публика уже долгое время критикует выступления Харламова в Comedy Club, отмечая, что комик «сдулся». Это и неудивительно, если учесть все вышеперечисленные сведения. Сказать: «ТНТ, давай до свидания!» Харламова также вынуждает факт того, что в «родной» передаче он уже давно отошел на второй план. Также его воспринимают и зрители. Естественно, Гарику хотелось бы ведущих ролей, потому переход выглядит весьма логичным и ожидаемым.

Справедливости ради стоит отметить, что выпады Харламов на звезд шоу-бизнеса, вроде Ларисы Гузеевой, и фриков на просторах сети, как Алексей Панин и «Руки-Базуки», фанаты очень живо приветствуют. Именно поэтому боссы с Первого канала, вроде Константина Эрнста, прекрасно видят, что из этого можно сделать настоящее шоу. Харламов будет в эфире «наезжать» на своих коллег по шоу-бизнесу и не только. Наверняка скандалить у Гарика получится, что он уже доказал на просторах своего Instagram.