Не успели сыграть свадьбу…Потап заинтересовался молоденькими девочками на пляже

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Находясь на отдыхе, Алексей Потапенко снял сторис, главными звездами которой стали две неизвестные девушки в купальниках.

Потап выложил в социальную сеть Instagram видео в City Beach Club. Предположительно, певец направился на отдых не только позагорать и покупаться. В объектив его камеры попали две молоденькие девочки, на которых артист явно обратил внимание. Подписчики задались вопросом, кем являются незнакомки с хорошими фигурами. На записи Алексей на какое-то время задержался, видимо, рассматривая получше танцующих и виляющих под музыку ягодицами барышень.

В комментариях пользователи забили тревогу и поинтересовались, знает ли он тех, кто попал под его прицел на пляже. Одна из красоток в изумрудном купальнике стоит лицом. Незнакомка немного может напомнить Настю Каменских, но фолловеры сомневаются, что это – возлюбленная Потапа.

«А что за девушек вы сняли в сторис? Это же не Настя с подругой?», – недоверчиво уточнили фанаты.

Поклонники обеспокоены, казалось бы, незначительным происшествием. Ведь совсем недавно Алексей официально заявил о подлинных чувствах к Насте, и влюбленные сыграли пышную свадьбу. В сети ее назвали королевской, но теперь пользователи боятся, что брак может закончиться, не успев толком начаться.