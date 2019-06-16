«Пьяные танцы горбатой Карлиты» или как Ксения Бородина отметила праздник дочери?

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Ведущая умудрилась на детском празднике для дочери Маруси опозорится перед своими фанатами.

Известная российская телеведущая скандального шоу «Дом-2» Ксения Бородина заплатила за праздник для своей старшей 10-летней дочери Маруси – около 2 млн рублей. На ее вечеринки присутствовали и именитые звезды российского шоу-бизнеса, подруги Бородиной и их звездные дети. Сначала программа была достаточно детской: песни, развлечения, сладости и море подарков. Но с наступлением темноты, все взрослые гости превратились в демонов, стали петь взрослые караоке про шальную императрицу, телочек и больную любовь. Дети отошли на второй план и принялись за десерт. А вот Ксения Бородина устроила настоящий отжиг на празднике дочери. Явно подпитые гости поддержали Ксюшу в танце под песню Тимы Белорусских «Незабудка».

В разгар веселья «добрые» гости стали снимать в прямом эфире «пьяные танцы горбатой Карлиты». А благодарные зрители успели «заскринить» несколько ярких фотографий.

«Карла Ксюшевна, ты когда танцуешь, не пей хоть. А то не понятно, ломает тебя или это страстный танец робота», «Бородина на детском празднике не по-детски отожгла и опять с бокалом, лишь бы потусить», «А куда смотрит Зина Курбанович? Он видел какой позор она устроила на танцполе! А Пынзариха – лучшая подруга снимает главное и ржет с нее, лучшие подружки, закадычные. Завтра всех уволит командир Карла Бородина!», - пишут хэйтеры комментарии в соцсети.

Вот так детский день рождения десятилетней дочери превратился в ночной клуб, с участием многих российских блогерш, певиц, дизайнеров и Дома-2.