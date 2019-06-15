«Каблучок» из Stand Up: Нурлан Сабуров «спалил» главенство жены

Сегодня, 11:10

Резидент Stand Up из Казахстана старается на публике выстроить образ «альфа-самца», однако на шоу «Женский Stand Up» он случайно показал свою истинную натуру.

В Instagram-аккаунте «Женский Stand Up» выложили видео с Нурланом Сабуровым. Там комик должен был быстро отвечать на неудобные вопросы женщин, ответы на которые полностью сломали его образ дерзкого «плохого парня».

То ли так сказалось волнение, то ли его натуру выявила резкая смена вопросов, в любом случае – он выставил себя «каблучком». Хотя он поначалу и назвал себя «главным семье», дальнейшее интервью «спалило» его истинный характер.

Вопрос: «Что делать, если от жены 10 пропущенных?»

Ответ: «Желательно бы позвонить и сказать, что на без звуке был».

Вопрос: «Если бы ты мог поменять в жене что-то одно, то что?»

Ответ: «Ничего».

Несмотря на то, что шоу было юмористическое, Нурлан рушил любую возможность для шуток, связанных с его женой. Как-будто очень боялся её обидеть, напрочь забыв о комической составляющей программы.

Становится понятно, откуда взялся сценический образ дерзкого «альфа-самца» - в творчестве комик может сбежать от домашнего главенства жены и хоть на минутку почувствовать себя «крутым парнем».