Квартиры ради? Алдонин сдал родителей Началовой в псих лечебницу

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На эту мысль наводит внезапный отсыл родителей Юлии к психологам, а также то, что в случае признания пожилых людей психически не здоровыми, Евгений становится главным наследником, как опекун Веры.

16 марта не стало певицы Юлии Началовой. Причиной скоропостижной кончины артистки стала острая сердечная недостаточность, возникшая на фоне заражения крови и отказа внутренних органов. После смерти певицы ее 12-летняя дочь Вера осталась жить с бабушкой и дедушкой. Однако спустя некоторое время отец девочки – Евгений Алдонин решил забрать дочь к себе, хотя в самом начале был категорически против подобного поворота событий.

А совсем недавно стало известно о том, что родители Юлии находятся в центре психологической помощи в Израиле. Они якобы приходят в себя после смерти горячо любимой дочери.

Однако все может оказаться не так радужно, а родителей Началовой держат там насильно. Если это действительно так, то главным подозреваемым в этом деле станет именно отец Веры – Евгений. Ведь ради квартиры Алдонин мог сдать родителей Началовой в псих лечебницу.

Если бы Таисию и Виктора признали бы психологически нездоровыми, главным наследником имущества Юлии станет именно Евгений, потому что именно он является опекуном Веры до совершеннолетия.