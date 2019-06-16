Просто такая сильная любовь! Барановская завела роман с женатым мужчиной

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Телеведущая шлёт в открытую поцелуи солисту группы «Звери».

Юлия Барановская в пятницу стала ведущей «Русского радио». Телеведущая обсуждала детей и стоит ли родителям выбирать за них хобби, либо предоставить самостоятельный выбор. Видно было, что у Юлии прекрасное настроение, она пела песни, танцевала. Барановская предпочитает не рассказывать пользователям о своей личной жизни. На этот раз телеведущая не смогла промолчать, что влюблена. Дело в том, что когда заиграла песня группы «Звери», девушка заметно преобразилась и заулыбалась.

«Не могла сдержаться, потому что мои любимые Звери, Ромка привет», - сказала Барановская и послала воздушный поцелуй. Она отметила его в своей stories и рядом поставила смайлики с поцелуями.

Пользователи заметили, что Юлия была не похожа на себя на видео: «Какая-то она окрылённая», «Прям, как в его песне. Просто такая сильная любовь!», «Роман с женатым? Он же занят», «Юля тебя не узнать цветёшь и пахнешь», - написали подписчики Барановской. Телеведущая выдала сама себя, указав на роман с женатым мужчиной. После таких посланий сложно думать, что между Барановской и Романом Билык просто дружба.

Телеведущая пока предпочитает не отвечать на вопросы поклонников, что значит послание в последнем stories. Что на самом деле происходит в личной жизни Юлии никто не знает, остаётся только догадываться и ждать следующих публикаций. Напомним, что Юлия воспитывает троих детей, а Роман женат и у него растут две очеровательные дочери. Просто такая сильная любовь!