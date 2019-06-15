Ссоры Пынзарь с мужем вызвали у нее проблемы с психикой

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Так считают фанаты, учитывая переживания Дарьи, связанные с самолетами, «прохладу» в отношениях с мужем, а также дискомфорт Даши в полете.

Семья Пынзарь сейчас переживает не лучшие свои времена. Поклонники стали замечать, что пара все реже и реже появляется на публике вдвоем. И даже в своих постах и сторис Дарья и Сергей перестали хоть как-то напоминать о существовании друг друга.

Вполне вероятно, что у пары наступил период ссор и скандалов, который рано или поздно возникает во всех семьях.

И все бы ничего, если бы не одно «но». Дарья уже несколько раз жаловалась своим подписчикам на дискомфорт при нахождении в самолете.

Фолловеры тут же предположили, что это аэрофобия. Вероятнее всего, что это ссоры Даши с мужем вызвали у нее проблемы с психикой и она может сказать психологическому расстройству - «привет!»

Паника, которой подвержена Дарья – реакция физиологическая. Сердце ускоряет ритм, в кровь поступает адреналин. Тело напрягается, мышцы готовы быстро отреагировать на команды мозга. На земле разрядка происходит через мышечную активность. В салоне самолета это, увы, невозможно. Мозг продолжает выбрасывать адреналин, реагируя на мнимую опасность, паника нарастает. Это и называется аэрофобия.

Для борьбы с подобной проблемой Пынзарь необходимо обратиться к квалифицированным специалистам, которые смогут помочь девушке справиться с недугом.