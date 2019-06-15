«Дом-2»: Саша Гозиас случайно «спалила» нового любовника

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После расставания с Костей Ивановым, Александра не говорила о личной жизни. Теперь же звезда «Дом-2» случайно спалила в зеркале нового любовника.

Саша Гозиас разместила на своей странице в Instagram короткий видеоролик, в котором она позирует перед зеркалом. В отражении, помимо самой девушки, многие поклонники заметили мужчину, который во время съемки прошел напротив Гозиас. По отражению видно, что мужчина имел обнаженный торс и расстёгнутую ширинку на брюках. Саша Гозиас случайно «спалила» нового любовника своим видео в Instagram. Вполне вероятно, что после двух лет без отношения звезда «Дом-2» начала отношения с молодым человеком и скрыла это от глаз общественности.

Многие поклонники заметили, что парень на видео Гозиас по фигуре напоминал Константина Иванова, с которым Александра развелась в 2017 году. Молодой человек был спортивного телосложения и коротко стриженый. Есть предположение, что Гозиас вернула отношения с бывшим мужем, однако сама звезда «Дом-2» это не комментирует.