«Такой растяжкой всех мужиков собрала». Василиса Володина поразила гибкостью тела

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Телеведущая поделилась с пользователями фотографией из семейного архива.

Василиса Володина опубликовала фотографию с мужем, на которой выбрала для себя странную позу. Муж супруги сидит в кресле, а она закинула ногу на ручку кресла и облокотилась на его плечо. Пользователей поразила растяжка астролога, она никогда не демонстрировала подобные фотографии, предпочитая более спокойные посты. На первый взгляд, казалось, что для Василисы не предоставило труда поднять ногу, возможно, она занимается дома или посещает йогу. Расположение девушки будто намекало: «Я тут главная». Василиса выглядела, как самка, пометившая свою добычу. Чем вызвано такое смелое решение Володиной?

Может, Василиса даёт понять, что её супруг занят? В последнее время, в сети ходили слухи о лёгкой интрижке супруга в молодой неизвестной девушкой модельной внешности. Имея способности в астрологии Василиса могла узнать о подобной ситуации. Теперь она отгоняет девушек, показывая все, что у них все хорошо и им не на что рассчитывать.

Василиса умная и хитрая женщина, многие считают, что она предпочла особую тактику для сохранения семьи. Возможно, она выбрала для себя новую манеру поведения. Решала стать более дерзкой и манящей.

«Такой растяжкой всех мужиков собрала», «У не даже взгляд поменялся», «Из монашки в дикую кошку», - пишут подписчики Володиной. Мужчины смогли по достоинству оценить публикацию Василисы, засыпав страницу положительными комментариями.