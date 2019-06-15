По горящей путевке? Псевдошикарный отпуск Рудковской разоблачили

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Непрезентабельные апартаменты и одежда из старых коллекций – признак финансовых трудностей, считают в Сети.

44-летний продюсер Яна Рудковская проводит сейчас свой отпуск на греческом острове Миконос. В теплую и солнечную страну она отправилась без семьи.

Звезда индустрии шоу-бизнеса регулярно делится фото- и видео-публикациями в Instagram, а также рассказывает об отдыхе в своих Stories. Каждый раз Рудковская предстает в роскошном образе и обязательно делает отметки брендов, в которые облачена.

Однако всю напускную дорогую жизнь Яны в Греции разоблачили, назвав отпуск продюсера псевдошикарным.

Наблюдатели обратили внимание, что некоторые наряды Рудковской, хоть и являются оригиналами дорогих брендов, все же похожи на те модели, что были уже давно представлены публике в старых коллекциях.

«Это туника dolce gabbanna? Помню была у них похожая коллекция лет 10 назад», - заметили подписчики.

Обувь Рудковской тоже не нова. В одних и тех же босоножках она появляется уже давно, что можно отследить по Instagram-аккаунту Яны.

Также в Сети вызвало подозрение и жилье жены знаменитого фигуриста Евгения Плющенко: «Теперь на отдыхе не в отеле живете, а частный сектор снимаете!? Вот он зараза Кризис и до вас добрался!?».

Интернет-пользователи, которые разоблачили псевдошикарный отдых Рудковской, задаются логичным вопросом, не является ли отпуск приобретенным по горящей путевке.

Возможно, у продюсера сейчас череда неудач в бизнесе, что заставляет ее экономить на развлечениях и даже отказаться от идеи семейного отпуска.