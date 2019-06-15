Тимати проплатил талант дочери? Алиса оказалась совершенно бездарна в танцах

Сегодня, 08:30

Пользователи сети отметили, что в современных секциях «главное, чтобы родители были платёжеспособными», а данные ребенка не важны.

Экс-возлюбленная Тимати выложила на своей странице в Instagram видео хореографического номера, в котором дочь знаменитостей выступила солисткой. Пользователи обратили внимание на отсутствие таланта к танцам у девочки.

Несмотря на очевидную простоту движений в выступлении, Алиса не справляется с хореографией. Ребенок не тянет носок, не соблюдает позиции, забывает движения и теряется на сцене. «У нас даже в саду детки синхроннее танцуют», – прокомментировала выступление одна из фанаток.

Фолловеры высказали свое недоумение по поводу шумихи вокруг Алисы, они считают, что девочка оказалась совершено бездарна. Вероятно, Тимур проплатил талант дочери. «Таланта, конечно, нет. Но есть деньги», – заметил подписчик. Это особенно стало заметно на награждении участников концерта. Из множества детей, стоящих на сцене, все лавры достались дочери Юнусова. Алису буквально завалили цветами и поздравлениями. Фанаты посчитали, что дело в платежеспособности знаменитого папочки.

Также поклонники поспешили оставить комментарии с советами, что может подойти Алисе, и, где она способна преуспеть.

«Какие танцы? Беганье по сцене.... Неуклюжая совсем... Может музыкой лучше увлечься…», «Алису надо на дзюдо, рукопашный бой и тд. Энергетика пацанки, не идут ей танцы, нет пластики, мягкости, в пачке вообще жесть, черный цвет и черепухи – вот ее», – высказались фанаты.