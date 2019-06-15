Умерла - так умерла? Орлова пропустила вечер памяти Фриске ради вечеринки у Бородиной

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К такому выводу пришли пользователи Сети, не обнаружив Орлову среди гостей передачи, посвящённой покойной артистке.

Снимком со съёмок передачи «Привет, Андрей!», выпуск которой будет посвящён известной певице Жанне Фриске, скончавшейся после длительной борьбы с опухолью мозга, поделилась в Instagram певица Юлия Ковальчук. Подписчиков Юлии неприятно удивил тот факт, что на съёмки выпуска пропустила одна из самых близких подруг покойной Фриске – Ольга Орлова.

Часть подписчиков Ковальчук предположили, что Орлову попросту не пригласили на съёмку, чем и обусловлено её отсутствие в студии. Впрочем, у других пользователей нашёлся иной ответ на этот вопрос. По их мнению, певица предпочла вечеру памяти у Малахова вечеринку у Ксении Бородиной. В качестве подтверждения верности своих догадок спустя пару часов пользователи лично имели честь лицезреть на странице Орловой в Instagram фото и видео с вечеринки, посвящённой 10-летию дочери её коллеги и новой подруги.

По всей видимости, съёмки передачи совпали со слётом звёздных родителей, но оказались для телеведущей скандальной телестройки куда менее важным мероприятием. Пользователи пришли к неутешительному выводу, что Орлова отлично проводила время на заказанном Бородиной «концерте» Тимы Белорусских, отдыхала душой и телом, в то время как в студии Малахова Юлия Ковальчук, Анфиса Чехова и прочие приглашённые гости предавались воспоминаниям о певице.

Выход передачи, как известно, будет приурочен ко дню рождения Жанны Фриске. Но даже этот немалозначимый факт, видимо, не повлиял на решение её лучшей подруги. Умерла - так умерла? Неужели, именно такой позиции придерживается Орлова?