Кто следующий? Из Black Star бегут музыканты, как крысы с корабля из-за жадности продюсеров

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Бывший артист лейбла Black Star повторяет судьбы Кристины Си.

Продюсерская компания Тимати и Пашу поступила с Кристиной крайне неуважительно, они пытались отнять ее псевдоним и к совместному компромиссу еще не пришли. Такая ситуация произошла с Егором Кридом, но парню удалось выкарабкаться за счет своих друзей Ротенбергов. А вот L’One, который сам поднимался и писал текст для песен, в 2012 году вступил в ряды Black Star, а в 2019 году он захотел покинуть знаменитый лейбл. Сообщил Леван это в своем аккаунте Instagram, он сказал, что вместо взаимной благодарности, у него хотят отнять имя и все песни, написанные музыкантом. Со слов Левана, Black Star хочет закрыть артисту рот, чтобы общество не узнало всю информацию, которой он обладает.

«Всем своим людям хочу сказать, спасибо, за вашу поддержку. Они хотят забрать песни у меня, но не могут забрать их у вас!», - написал певец.

Это не первый случай, когда крупная компания хочет задавить своего артиста. К тому же юристы Левана нашли в договоре незаконные пункты, которые противоречат Гражданскому кодексу. Тимати начал комментировать, крик души Левана, обзывать его тамадой, и высмеивать.

«Я тер с вами с ноября месяца. Молодец Тимур, потому что, все твои артисты видят, что ты написал Кристине, теперь мне. Чья там очередь следующего? Кого ты захочешь замочить? Какой ты новый шоу бизнес?», - ответил L’One своему экс-руководителю.

Кристина си отметила всех руководителей лейбла и тоже вступила в перепалку: «Я жду, когда настанет тот день и это все закончится».

Тимати сказал, что кроме Левана и Кристины не с кем таких проблем не было. Обозреватели опешили и начали напоминать рэперу про конфликты с Кридом, Джиганом и Dj Кан. В этом году было шоу «Песни» на ТНТ, в нем приняла участие талантливая исполнительница Say_mo, она не победила, но ее все равно пригласили в лейбл. Видимо, девушка узнала, как там прощаются с музыкантами, не захотела проблем и отказалась вступать в ряды Black Star. Молодая исполнительница поблагодарила лейбл, и сказала, что дальнейший творческий путь будет строить сама. Будем надеяться, что Леван отвоюет этот поединок, но все таки договора нужно читать очень внимательно и в компании своих юристов. Вот так из Black Star бегут музыканты, как крысы с корабля из-за жадности продюсеров.