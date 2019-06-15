Боня залетела от бедняка? Виктория отказывается признавать очевидную беременность

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Подписчики экс-участницы «Дом-2» в один голос твердят – Вика беременна. Это видно на всех фотографиях, но она всячески это отрицает. Возможно, Боня стыдится своего ухажёра, иначе зачем так тщательно его скрывать.

На последнем фото в Instagram Виктории Бони явно видно округлившийся животик, что тут же заметили подписчики. Боня отшутилась на этот счёт, но так и не дала прямого ответа, залетела она или нет.

Зато звезда не преминула намекнуть о том, что находится в отношениях. В ходе обсуждения внешнего вида Вики, в комментариях возник занимательный диалог:

«А еще мне кажется, что влюблена 100%», - подписчица.

«На все 100», - Виктория.

Странно, что Боня отрицает очевидную беременность и никогда не показывала своего ухажёра подписчикам. В связи с этим возникают подозрения в том, что Вика стыдится предполагаемого отца ребёнка.

Все предыдущие мужчины Бони – очень обеспеченные люди. Например, свою дочь Анджелину-Летицию она родила от ирландского миллиардера Алекса Смерфита.

По всей видимости, нынешний кавалер экс-участницы «Дом-2» не имеет большого дохода, то есть по меркам Бони – бедняк. Вот она и стыдится рассказывать об этих отношениях своим подписчикам.