Готова поплатиться репутацией! Эрнст заставил врать Сябитову ради поднятия рейтингов «Первого канала»

Сегодня, 06:00

Психолог с камерой выдал план телеведущей и продюсера.

Известная сваха Роза Сябитова стала жертвой психического расстройства. Телеведущая опубликовала видео в Instagram, на котором рассказывает, как ей плохо. Психолог на ролике, якобы погрузил Розу в состояние гипноза и пытается вывести из тяжёлого состояния. По мнению телеведущей, у неё раздвоение личности. Она ненавидит себя из-за того, что она стала для людей плохим человеком, который обижает других – хабалкой. Причиной Сябитова называет работу на шоу «Давай поженимся!». Роза рассказывает, как ей плохо: она не может спать и разговаривает с собой, страдает от одиночества.

Многие считают, что Роза вовсе не больна, все это представление очередной пиар по заказу Эрнста. Если вспомнить Розу, то она всегда говорит о материальном, деньги для неё занимают первое место. Продюсер, зная слабость телеведущей надавил на нужные места и заставил лгать, ради рейтингов «Первого канала» и возможно пообещал денежное вознаграждение, считают пользователи. Она не раз ставила гостей на передаче в неловкое положение, указывая на их достаток. К данной мысли подтолкнуло несколько моментов истории Сябитовой.

Во-первых, к Розе приехал психолог с камерой. Обычно, когда человеку по-настоящему плохо, он не готов выставлять на общественное обозрение свои проблемы.

И внешний вид страдающего, гораздо хуже, Роза сидит накрашенная с причёской, что полностью противоречит создаваемому образу. Во-вторых, почему Сябитова позвонила психологу, а не близким людям? Если Розе стало страшно, она могла позвонить дочери или сыну, попросить приехать и помочь ей стравиться со страхом. Видимо Роза готова поплатиться репутацией ради обещанных денег.

После данного ролика интерес к передаче возрастёт и многие захотят посмотреть, как Роза ведёт передачу. Осталась ли она в старом амплуа или решила поменять образ? Очень похоже, что данный жест является хорошо продуманным ходом Эрнста.