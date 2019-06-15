Один Воля вывозит Comedy club. Харламов и Батрутдинов «затухли» в новом сезоне

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Юмористы рискуют остаться без любимого зрителя, а все потому, что талантливый Паша Воля наступает на пятки своим коллегам, отметили телезрители канала ТНТ.

Известное юмористическое шоу Comedy club на канале ТНТ за последние три месяца стало падать в рейтинге по просмотрам, об этом сообщает телеграм-канал «Медиакиллер». Многие телезрители согласились с этим и заявили, что «туалетный» юмор от Бульдога и Батра уже порядком надоел. Становится неприятно смотреть, что без слов «*опа» и «фекалии» у людей не возникает даже и мысли улыбнуться во время очередного представления шоуменов. Как оказалось, творческий кризис наступил сразу у обоих шоуменов. Если Тимур Батрутдинов мог еще пошутить без пошлятины, то Гарик не оставлял желания вставить «пять копеек» про геев, задний привод и прочее.

Телезрители подметили, Харламов и Батрутдинов «затухли» в новом сезоне, а вот Павел Воля один вывозит весь Comedy club, своими остроумными шутками и народными глупостями. Паша не стремится показаться озабоченным на сцене, а наоборот высокоинтеллектуально «выдавливает» своих коллег Гарика и Тимура. А вот у юмористов, вероятно, проблемы по Фрейду или какие-то проблемы в личной жизни. Очередным скандальным эфиром обернулся новый выпуск шоу. Павел Воля, как всегда добродушно шутил с гостями и по-доброму подшучивал над Харламовым. Но, Гарику показалось, что Воля слишком «зазнался» и он стал очень грубо называть его «червяком в костюме гея-извращенца».

Паша лишь посмеялся и поаплодировал, а Харламов, вероятно, затаил обиду. И при обсуждении следующего гостя продолжит «топить» Волю неприятными шутками в адрес его внешности. Даже, присутствующая супруга Паши на съемках – Ляйсан Утяшева молча покрутила у виска. А Воля лишь вздохнул и продолжил шутить с гостями. Складывается впечатление, что у Гарика просто закончились аргументы против остроумия Воли и он пошел «быковать».

Вполне вероятно, что такие отношения сложились между коллегами из-за конкуренции, ведь Паша зарабатывает больше, чем его коллеги и его эфирное время выше в два раза. Воля и Утяшева не стремятся дружить семьями с Асмус и Харламовым, а Гарик предпочитает в свои друзья одинокую тень-Батра.

«Воля, ты как всегда на уровне! А вот Бульдогу и Батрухе пора поучиться у филолога со стажем! Гарику просто выгодно дружить с Батрухой, он выглядел вялым пердуном на его фоне. У них даже шоу ХБ какое-то гомосятское!», - пишут зрители.