Решила самоутвердиться? Бородина устроила «недетский» праздник для Мару

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На это указывают: самохвальство Ксении, выступление Белорусских на празднике, а также многомиллионные затраты на день рождения дочери.

Старшая дочь Ксении Бородиной на днях отметила свой первый юбилей. Девочке исполнилось 10 лет. По этому случаю звездная мать скупиться не стала и решила со всей ответственностью подойти к подготовке праздника. Судя по сторис Ксении, «гвоздем программы» стал Тима Белорусских — известный исполнитель и музыкант, который по всей видимости по совместительству является и главным кумиром юной именинницы.

Стоит заметить, что подобное «показушное шоу» наверняка «влетело в копеечку» Бородиной. Одно только выступление Тимы Белорусских в минимальной стоимости составляет миллион рублей. Стоит учесть и основные затраты на праздник для Маруси. Украшение зала, угощения для детей и взрослых, сладости, развлечения, аниматоры и многое другое. Зная тягу Ксении к роскоши можно предположить, что она выбрала и заказала для своей дочурки только самое лучшее, не обращая внимание на цены. Расчет приблизительной стоимости мероприятия выявил показатель около 2 млн рублей

Вполне возможно, что Бородина устроила «недетский» праздник для Мару только потому, что она решила самоутвердиться на фоне «недостойных» ее людей.

Ксения Бородина просто обожает, когда ее хвалят и ею восхищаются. Более того, телеведущая хочет, чтобы об этом знали все. Наверное, поэтому она и решила записать несколько сторис нахваливала себя, говоря о том, какая же она шикарная мать.

Однако многие фолловеры вместо того, чтобы похвались телеведущую, стали упрекать ее в том , что она совсем разбаловала дочь и та отбилась от рук.