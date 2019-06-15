«Король» – объединитель народов? Киркоров начал собирать украинских артистов вокруг себя

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Лорак, Олейник и даже Лобода поддались на «чары» опытного исполнителя.

Все помнят недавнее шокирующей интервью Филиппа Бедросовича Киркоров в новом шоу «Осторожно Собчак», в котором певец заявил о своей миссии объединителя «ругающихся» братских народов. В последнее время Филипп всё более активно начал собирать украинских артистов вокруг себя, чтобы, очевидно, объединить пространство искусства в одно, неотделённое границами.

«Поп-король» с изменениями в соседней стране, видимо, серьёзно взялся за миссию объединителя артистов. Уже давно исполнитель «обрабатывал» Ани Лорак, которую сейчас даже критикуют за неуплату налогов в казну Украины и за бизнес в России, или Светлану Лободу, которая была продюсером клипа «Цвет настроения синий».

Знаменитая украинская певица отметила: «Была рада создать и спродюсировать Вам, Филипп Киркоров, отличный трек».

Сейчас по сториз певца видно, что Киркоров взялся за Вадима Олейника, которого стал активно «пиарить» в сториз, как начинающего и очень перспективного певца. Вадим с 2008 года занимается творчеством: начинал он в дуэте с Дантесом, нынешним супругом Нади Дорофеевой, солистки группы «Время и стекло».

Видимо, все попытки Филиппа «сдружится» с украинским шоу-бизнесом делаются не зря. Исполнитель явно мечтает стать частью нового творчества, которое делается на Украине, однако пока у Киркорова нет никакой возможности приехать в страну, чтобы дать парочку своих концертов.