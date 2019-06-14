Бузову на пенсию или как новый муж Клюкиной сделал ее королевой iTunes

Сегодня, 18:00

За Ольгой таких влиятельных людей нет, потому ее дни на сцене можно считать сочтенными.

В скором времени, вероятно, споры по поводу того, сколько Ольга Бузова будет греметь из каждого утюга прекратятся. Угроза для ее карьеры пришла, как и она сама, с телевидения. Дарья Клюкина, дважды участница телепроекта «Холостяк», внезапно запела и уже может похвастать серьезными успехами на этом поприще. Ее дебютный сингл «Равновесие» достиг первой строчки в международном чарте iTunes, сместив «Водицу», которой так гордится Бузова.

Сложно однозначно оценивать достижения Дарьи на музыкальном поприще. Не так давно Клюкина объявила, что выходит замуж за одного из топ-менеджеров «Газпром-Медиа». Имея за собой такую серьезную опору и поддержку, несложно догадаться, что для ее карьеры – это серьезнейший бонус. Бузова же со своей стороны всегда отмечала, что «сделала» себя сама, имея в виду, что на какого-то «дядю» ей надеяться не приходилось.

Тем не менее, скидку Ольге поэтому никто делать явно не собирается. Конкуренция в отечественном шоу-бизнесе сейчас донельзя жесткая. Если же новый муж Клюкиной вхож в руководство «Газпром-Медиа», становится ясно что свою избранницу королевой iTunes он сделал не просто так, для нее это только начало пути. Значит ли это, что Бузову теперь отправят на пенсию, говорить пока рано. Вероятно, люди, работающие с ней сейчас, уже продумывают, как бы сделать так, чтоб Ольга смогла уверенно справиться с новой конкуренткой.