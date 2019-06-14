Зверев-старший прав: Сына стилиста «зомбировала» супруга ради наживы

Сегодня, 21:00

От бывшей заключенной можно ждать чего угодно.

Конфликт Сергея Зверева с приемным сыном активно набирает обороты. Ссоры между стилистом и молодым человеком начались еще несколько лет назад, когда Сергей узнал о том, что был усыновлен Зверевым. Ситуация лишь усугубилась после того, как Зверев-младший женился. Дело в том, что стилист разузнал о «темном» прошлом второй жены наследника, которая утаила от Сергея тот факт, что сидела в тюрьме, а также была лишена родительских прав. По информации, которая есть в сети Интернет, двух детей нынешней супруги Зверева-младшего воспитывают ее родственники. Стилист готов помириться с сыном, однако если тот разведется с женой и найдет работу. Заявление отца вынудило Сергея податься в монастырь.

Сергей Зверев-старший сделал для сына, пускай и приемного, очень много. Как родитель, шоумен, желает счастья своему наследнику, поэтому, видимо, неспроста рассказал ему о том, что скрывает его возлюбленная. Однако Зверев-младший не поверил отцу и сделал его своим врагом.

Как показал недавний эфир программы Андрея Малахова, Юлия привыкла командовать Сергеем. «Дай мне сказать!», - резко отреагировала девушка на попытки Сергея высказать свое мнение. Можно заметить, что девушка «не из робких» – бойкая, умеющая постоять за себя. Сергей же как будто не уверен в себе. Складывается впечатление, что молодой человек полностью подчиняется супруге. Вполне вероятно, Зверев-старший прав – Юлия использует его сына ради наживы.

Можно предположить, что именно жена провоцирует Сергея на конфликты с отцом. Не исключено, что и в монастырь Зверев-младший отправился по приказу супруги, которая, возможно, таким образом хочет подтолкнуть стилиста к покупке сыну квартиры. Такое вполне возможно, если верить сведениям о том, что Юлия – бывшая заключенная. Все эти факты указывают на то, что девушка попросту «зомбировала» сына стилиста – сделала его инструментом по выкачке денег со звездного родителя.