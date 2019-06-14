«А ваш ребенок уже дует?»: НЕнаркоманка Дакота не удержалась от наркоманской шутки о дочери

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Похоже, наследственность отца-алкоголика дает о себе знать.

Вокруг популярной певицы Риты Дакоты постоянно витают различные слухи. Не так давно девушку подозревали в употреблении наркотических средств, что сама Дакота, разумеется опровергала. Новым поводом для сомнений в этом вопросе стало видео, опубликованное Ритой в stories у себя на странице в Instagram. Запись демонстрирует маленькую дочь певицы, надувающую мыльные пузыри, и все бы ничего, но заботливая мама задалась вопросом: «А ваш ребенок уже дует?».

Очевидно, что шутку Дакоты можно смело отнести в разряд наркоманских. Похоже, что тема наркотиков никак не отпускает певицу, раз уж она сама позволяет себе публично опускаться до таких «приколов». Так зачем же успешной музыкальной исполнительнице так рисковать своей репутацией? Может она просто не удержалась, и наследственность сама вышла наружу в виде наркоманской шутки?

Напомним, что ранее стала известна история с ее отцом, страдающим от серьезной алкогольной зависимости. Более того, началом всех подозрений послужило расставание Дакоты с Владом Соколовским. После чего девушка стала принимать антидепрессанты и была замечена в компании известного нарколога.