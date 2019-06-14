«Кретинизм - не унижение, а медицинский термин»: Миро вступилась за ведущую в скандале с детьми

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Досталось от блогерши и Наталье Водяновой вместе с ее мужьями.

Похоже, что нашумевший скандал с «детьми-кретинами» только начинает набирать обороты. Знаменитости то там, то сям высказывают свое мнение о работе Малышевой и о ее шоу «Жить здорово». Не прошла мимо «хайпа» и известный блогер Лена Миро.

В статье «Откуда выходят кретины?» девушка кратко осветила ситуацию, а после дала понять, что общество необоснованно накинулось на Елену Малышеву, ведь она, в первую очередь, медицинский работник и выражаться спецтерминами — это ее профессиональная обязанность. Да и вообще, что здесь такого, если «кретина — называть кретином, а идиота — идиотом?» А тот факт, что общественники оскорбились, Миро объяснила простым лицемерием.

«Хуже всего, что это лицемерие в отношении убогих находит поддержку в среде люмпенов. Кто виноват? По логике лицемеров -- Малышева», - вступилась блогер за ведущую в скандале с детьми.

Только справедливо ли это, ребенку, себя, возможно, неощущающим неполноценным, вешать до конца жизни подобное клеймо? Дело, все таки, было не на личном приеме в кабинете врача, а на федеральном канале. Диагноз должен ставить специалист при индивидуальном осмотре, а не ведущий в прямом эфире ток-шоу. Миро же считает, что кретинизм - не унижение, а медицинский термин, о котором не стыдно говорить.