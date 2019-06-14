«Кретинизм - не унижение, а медицинский термин»: Миро вступилась за ведущую в скандале с детьми

Досталось от блогерши и Наталье Водяновой вместе с ее мужьями.
Похоже, что нашумевший скандал с «детьми-кретинами» только начинает набирать обороты. Знаменитости то там, то сям высказывают свое мнение о работе Малышевой и о ее шоу «Жить здорово». Не прошла мимо «хайпа» и известный блогер Лена Миро.
В статье «Откуда выходят кретины?» девушка кратко осветила ситуацию, а после дала понять, что общество необоснованно накинулось на Елену Малышеву, ведь она, в первую очередь, медицинский работник и выражаться спецтерминами — это ее профессиональная обязанность. Да и вообще, что здесь такого, если «кретина — называть кретином, а идиота — идиотом?» А тот факт, что общественники оскорбились, Миро объяснила простым лицемерием.
Только справедливо ли это, ребенку, себя, возможно, неощущающим неполноценным, вешать до конца жизни подобное клеймо? Дело, все таки, было не на личном приеме в кабинете врача, а на федеральном канале. Диагноз должен ставить специалист при индивидуальном осмотре, а не ведущий в прямом эфире ток-шоу. Миро же считает, что кретинизм - не унижение, а медицинский термин, о котором не стыдно говорить.