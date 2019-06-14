Голунов рассказал Собчак, кто мог заказать его задержание

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Журналистка намекнула на «след Путина» в скандальной истории.

Несколько дней назад стало известно, что обвиняемый в хранении наркотиков журналист Иван Голунов был освобожден от уголовной ответственности. Чтобы узнать все детали расследования, а также обрисовать полную картину того, что случилось, на интервью его пригласила коллега Ксения Собчак.

Беседа проходила в квартире бывшего обвиняемого и транслировалась прямым эфиром на официальном YouTube-канале телеведущей. По ходу разговора журналист издания «Медуза» в деталях описал, как ему запомнился день задержания, а после ответил на несколько дополнительных вопросов.

Так, Собчак попросила его подумать, кто мог заказать его задержание. В ответ Голунов рассказал, что в расследованиях, над которыми он работал, фигурировали разные лица, поэтому он не может ответить однозначно. Тем не менее, он считает, что в этом могут быть замешаны люди из ФСБ по Москве и Московской области, а также некоторые предприниматели, связанные с похоронной, банковской деятельностью, а также с транспортными перевозками.

Ксения Собчак также попыталась установить связь с произошедшим с Голуновым министра внутренних дел РФ, а также его сына, который, по ее предположению, мог вступиться за одного из деловых партнеров и подстроить задержание. Тем не менее, однозначно журналист соглашаться с этим не стал.