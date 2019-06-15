Два дельфина - Агутин поможет сбежавшему Николаеву воспитывать дочь Веронику

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Под видом гастролей певец направился к коллеге во Вьетнам.

В последнее время в сети не утихают разговоры о скандале, который разгорелся в семье Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой. Похоже, муж и жена до сих пор не смогли договориться о том, с кем после разрыва (хотя о таковом прямо не говорят) будет жить их общая дочь Вероника.

Между тем, по всей видимости, испугавшись, что супругу, как женщину, могут поддержать многие знаменитости, сбежавший за рубеж Николаев захотел тоже заручиться поддержкой влиятельных друзей. После нескольких публикаций в соцсети Instagram стало ясно, что помочь ему может коллега Леонид Агутин.

Так, на его личной странице в Stories появились несколько видео, из-за которых стало ясно, что последний накануне выступил в Юрмале с концертом. После этого в его аккаунте появилось фото, сделанное с высоты птичьего полета, очень похожее на то, какое вчера у себя в профиле разместил Николаев, когда летел во Вьетнам.

Судя по всему, Агутин счел своим долгом помочь давнему другу. Возможно, теперь вместе с Игорем Николаевым он будет воспитывать его дочь Веронику. И если раньше супруг Проскуряковой пел про дельфина и русалку, то теперь в своей песне, похоже, он споет о двух дельфинах.