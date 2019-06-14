Зашла через игрушки? Волочкова «приударила» за Тимати «звёздным» подарком

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Новое фото с легендарным «мишкой» в руках выдало балерину с поличным.

О пристрастии Тимати к знаменитым игрушкам Bearbricks известно, наверное, уже каждому. Рэпер настолько в восторге от пластиковых мишек, что не жалеет на фигурки целое состояние — стоимость коллекционной игрушки достигает 500 000 рублей. Вероятно, на «любви» рэпера решала сыграть и Анастасия Волочкова. В соцсети балерина опубликовала снимок с легендарным «мишкой» в руках. Примечательно, что ранее Волочкова коллекционировала статуэтки исключительно на тематику балета.

Фанаты вмиг заподозрили новое пристрастие Анастасии на фоне симпатии к Юнусову. «Новой жертвой стал Тимати?», — поинтересовались в комментариях подписчики. Не исключено, что Волочкова «приударила» за Тимати, а чтобы план сработал наверняка, балерина решила зайти через «звездный» подарок - обожаемые рэпером игрушки.

Так или иначе, а поведение Анастасии вызывает много спорных вопросов, в первую очередь, затрагивая моральный принципы балерины, ведь Анастасия не только сама состоит в отношениях, судя по её словам, но и «подкатывает» к мужчине, который вот-вот станет отцом.