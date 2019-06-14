«Как же она бухает...» - Волочкова «заливает» горе от расставания

Сегодня, 14:07

Балерина обратилась к Богу за помощью из-за возможной алкогольной зависимости.

Известная танцовщица Анастасия Волочкова, похоже, переживает не лучшие времена в своей жизни. Балерина опубликовала у себя на странице в Instagram пост, в котором демонстрирует подарок от «доброго человека» в виде мыши-робота. При этом Волочкова выглядит, мягко говоря, не форме: заплывшие глаза, отеки и едва заметная «натянутая» улыбка. Подписчиками моментально была выдвинута теория о расставании Анастасии с ее любимым человеком.

Очевидно, Волочкова прибегла к алкоголю и «заливает» горе, об этом также написали фанаты в комментариях. Действительно, балерина выглядит так, будто осталась «у разбитого корыта», кто-то даже подметил: «Господи… Как же она бухает». Можно также предположить, что утешение опечаленная женщина нашла в компании своей домработницы Лолы, которая и делает снимки, судя по отражению в стекле.

Также, не исключено, что Волочкова настолько опустошена, что решила духовно «подлечиться» с помощью веры, понимая, что выпивка до добра не доведет. На это указывает кружка на столе Анастасии с православной символикой.

Ранее Волочкова неоднократно делилась эмоциями о своем любимом человеке, о том, что у них самые светлые и добрые чувства. При этом показать лицо мужчины балерина отказывалась, в кадр попадали лишь ноги или руки. Общественность длительное время предполагала, что отношения Анастасии – это не более, чем просто выдумка, и балерина каждый раз считала своим долгом «утереть носы» хейтерам. Теперь, похоже, Волочковой будет нечем «крыть» обвинения фанатов в придуманной любви.