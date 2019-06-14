Без «свадьбы» в путешествие? Лазарев с экс-любовником улетел в США

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Певца заметили в аэропорту в компании с Алексом Малиновским.

Не успели все отойти от провокации Сергея Лазарева с кадрами со «свадебной» съёмки, как артист вновь взбудоражил публику. В соцсеть попало видео из аэропорта, где певец засветился в компании близкого друга Алекса Малиновского. По словам очевидцев, Лазарев с экс-любовником улетел в США, а, судя по количеству и объёмам багажа, отпуск предстоит продолжительный.

Не исключено, что пара отправилась в «свадебное» путешествие, хоть и без официальной церемонии. Слухи о романе Сергея и Алекса появились около полугода назад: парни часто появлялись вместе на мероприятиях, а тесное общение в паре едва похоже на дружеское. К тому же, не так давно в сети появилась информация о совместном проживании возможных любовников в доме Лазарева. Примечательно, что в путешествие Лазарев буквально сорвался после публичного «заявления» Ани Лорак о новых отношениях с саунд-продюсером Black Star. Возможно, именно слухи о романе артистки с Егором Глебовым подтолкнули Сергея к воссоединению с экс-возлюбленным. Так или иначе, а такое поведение Лазарева лишь подогревает догадки о неоднозначной ориентации артиста и проблемах в личной жизни.