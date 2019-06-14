Бабник или вдовец? Шепелев вместо воспитания сына налаживает личную жизнь

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Пока ведущий пытается найти замену Фриске, мальчик вырастает в хулигана.

Ситуация, в которой оказался Дмитрий Шепелев после смерти Жанны Фриске, мягко говоря, незавидная. На руках у него остался малолетний сын, семейство покойной певицы едва ли не объявило ему войну, но со всеми проблемами он справился сам. Теперь же, спустя четыре года после трагедии, он резко оживился на амурном фронте и усиленно налаживает личную жизнь, о чем говорят фотографии с ведущей Василисой Фроловой в социальных сетях. Проблема лишь в том, что времени для его сына Платона, судя по всему, остается все меньше.

Именно поэтому накануне Шепелев пожаловался на то, что столкнулся с проблемой – его сын начал хулиганить, а как его наказывать ведущий не знает, потому как за ним закрепился образ «доброго папы». Однако, сын-хулиган явно показывает, что методы Шепелева работают недостаточно хорошо. Возможно, ведущему следует еще на какое-то время отложить романтические настроения и все же проследить за тем, чтобы его с Жанной Фриске сын вырос хорошей частью общества.

Теперь складывается вопрос, Шепелев бабник или преданный вдовец и хороший отец для Платона? Судя по публикуемым в его Instagram постам, он разрывается меж двух огней, потому как воспитывать сына и пытаться угнаться за чьей-то юбкой – весьма сложное дело. Пока мальчик находится в таком «нежном» возрасте, все внимание нужно сконцентрировать, прежде всего, на нем.