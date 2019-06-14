Страна гнобит, а Юля хвалит: Барановская публично поблагодарила опозорившуюся Малышеву

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Похоже, что ведущая одобряет действия коллеги, назвавшей детей «кретинами».

До недавнего времени зрителям «Первого канала» казалось, что в программе «Жить здорово» они видели все: танцующие половые органы, поющую матку, демонстрацию процедуры обрезания, на примере горловины свитера. Но как оказалось, вся эта клоунада ничто по сравнению с тем, что Елена Малышева позволила себе назвать умственно-отсталых детей «кретинами» прямо в эфире своего шоу.

Позже она оправдалась, что «кретин» - это медицинский термин. Однако, по данным Минздрава, это понятие изрядно устарело и больше не применяется. Слова ведущей вызвали огромную волну недовольства, а представители общественности потребовали руководство канала объяснить действия их сотрудницы.

Однако не все посчитали поступок Елены недопустимым. Так, в своем Instagram ведущая Юлия Барановская публично поблагодарила опозорившуюся Малышеву за проведение главной медицинской премии года «Призвание», посвятив ей следующие строки:

«Спасибо Первому каналу за такую замечательную премию и Елене Васильевне Малышевой за возможность стать частью этой церемонии».

Вот и получается, что пока все страна гнобит и негодует - Юля хвалит.