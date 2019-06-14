Жертва моды - Оголяющей живот Решетовой грозит выкидыш

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Невеста Тимати уже отказалась от лазерной эпиляции и других процедур, однако стилем пожертвовать не смогла.

Совсем недавно Анастасия Решетова рассекретила беременность, которую скрывала на протяжении полугода. Тогда она показала на личной странице в Instagram кадры с фотосессии, которую устроила совместно с отцом ребенка, рэпером Тимати. На снимках видно, что у будущей матери уже заметно вырос и округлился живот.

С тех пор она не стесняется и дальше рассказывать поклонникам, как проходит для нее это время. Также периодически Решетова публикует свежие снимки, на которых виден животик. Накануне в Stories она выложила несколько видео, на которых показала, в каком виде приехала на тренировку в спортзал. Оказалось, что сейчас девушка носит боди, с двух сторон частично оголяющее ее живот.

Стоит отметить, что такое халатное отношение к беременности может стоить будущему ребенку здоровья или даже жизни. Хотя сейчас лето, врачи не рекомендуют женщинам оголять живот на улице в любую погоду, ведь плод всегда должен быть в тепле. Из-за столь опрометчивых решений Решетовой грозят различные проблемы с беременностью, в том числе выкидыш. Ей следует скорее одуматься и не вести себя как жертва моды, дабы сохранить здоровье будущего ребенка.