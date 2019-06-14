Реклама новой программы? Сябитова выдумала депрессию ради заработка

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Сваха, похоже, нагло обманывает поклонников.

В последнее время ведущую шоу «Давай поженимся!» Розу Сябитову просто не узнать. Главная сваха страны, которая еще недавно помогала советами своим фанатам, теперь и сама нуждается в помощи со стороны. Несколько дней назад Сябитова рассказала поклонникам об усталости и рассеянности, отметив, что ей не справиться без помощи психолога. А вчерашний пост свахи и вовсе напугал фанатов. Роза пожаловалась на бессонницу и удушье, а также поделилась переживаниями по поводу того, что люди не хотят видеть ее настоящей.

Недавний ролик в аккаунте Сябитовой может говорить о том, что главная сваха страны попросту соврала о своих психологических проблемах. На своей странице Сябитова, судя по всему, опубликовала видео-анонс своего похода к психологу. «Я начинаю ненавидеть себя в программе «Давай поженимся!», - заявила специалисту телеведущая. Сам формат ролика указывает на то, что это анонс какой-нибудь передачи, которая, возможно, вскоре выйдет на экранах телевидения. Заключительный кадр видео с надписью «Скоро!» также может свидетельствовать о том, что это обычная реклама новой программы. Из этого всего следует, что Сябитова попросту выдумала депрессию ради заработка.

Вероятно, новое шоу как раз таки направлено на то, чтобы помогать людям, которые столкнулись с психологическими проблемами. Чтобы привлечь публику, Сябитова, видимо, пошла на хитрый ход. Усталость, раздвоение личности, рассеянность, удушье – все это ведущая «Давай поженимся!» могла выдумать для убедительности. Если бы Розе на самом деле было так плохо, как кона описывает, она бы не стала изливать душу в соцсетях, а тем более на камеру.