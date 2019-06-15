Песков работает - Навка отдыхает? Фигуристка похвасталась очередным отпуском за рубежом

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Фанаты подозревают супругу пресс-секретаря Путина в безрассудной трате государственных денег.

Олимпийская чемпионка, Татьяна Навка снова похвасталась новыми фотографиями с моря. Последнее время все чаще вызывает раздражение и недовольство со стороны фанатов.

Как известно, она является женой Дмитрия Пескова с 2015 года. В свою очередь, пресс-секретарь не скупится на любые прихоти своей супруги.

Однако, у фанатов возникает много вопросов по поводу финансового состояния семьи. Где российский чиновник берет деньги, чтобы оплатить зарубежный отдых Татьяне.

Если внимательно просмотреть Instagram фигуристки, то можно увидеть, что на протяжении нескольких месяцев она выкладывает фотографии как наслаждается зарубежным отдыхом.

Конечно, можно предположить, что на очередной отпуск за рубежом она накопила себе сама. Напротив, будет разумнее предположить, что свои заработанные деньги Навка вкладывает в недвижимость и проекты, которые, в случае чего смогут прокормить ее.

Так, в 2015 году, Алексей Навальный, который на сегодняшний день славится как самый скандальный блогер - оппозиционер, предоставил на своем YouTube-канале документы, на которых было доказано, что расходы четы Песковых многократно превышают их официальные доходы. Однако, в свое оправдание, Дмитрий предоставлял отчетность, в котором официальная заработная плата Навки многократно превышала его собственную. Таким, образом, все дорогостоящие покупки он всегда списывал на свою жену.

Таким образом, основываясь на все эти факты можно сделать вывод, что Навка отдыхает на деньги государства, а Песков бесконечно «работает».