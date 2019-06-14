Опять пьяненькая? Ксюша Бородина снова устроила выходные в ночном клубе

Сегодня, 09:23

Ведущая зачастила с тусовками и ночной жизнью, о чем уже неоднократно писал ее супруг Курбан Омаров.

Известная российская телеведущая Ксения Бородина вновь в свои выходные появилась в ночном клубе Москвы, и похоже не в трезвом виде. Как сообщают инсайдеры, Ксюша провела ночь в компании своих подружек с незапоминающейся внешностью и неизвестным именем. Но это не помешало девушкам «оттянутся» по полной. А уже сегодня утром Курбан Омаров написал странный пост: «А в отношениях сильный мужчина, кто может позволить своей женщине быть настоящей. Потому что слабые мужчины в отношениях постоянно пытаются сделать женщину ровной, переделать, исправить, чтобы она не отсвечивала и не дай Бог не принесла проблем.

«Не смотри туда, не одевай короткую юбку, не пей, не сиди с этими друзьями» - это все фразы слабого мужчины. Он не хочет проблем и начинает женщину ограничивать.

Сильный же мужчина говорит: «делай все, что хочешь, я разберусь, не разберусь, так попробую». Получается, Курбан своими же руками разрешает Ксюше выпивать. А зная генетическую предрасположенность и родственные связи Ксении и ее отца Кима Амоева – «вора в законе» и родственника «Деда Хасана» - у ведущей могут возникнуть большие проблемы на этот счет. Ее отец, по версии из СМИ злоупотреблял. А тут и Ксюша каждую пятницу опять пьяненькая заявляется.

По информации инсайдеров, Бородина вела себя, как хабалка из «Дома-2», очень надменно разговаривала с обслуживающим персоналом и материлась. Выпивали они исключительно «гольный вискарь». А внешний вид Ксении говорил о том, что перед поездкой в клуб, она, вероятно, была на даче, где садила картошку. Шорты, замызганная футболка и засаленные волосы – вот так Ксюша стала предметом скандального обсуждения в ночном клубе столицы.