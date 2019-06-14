«Ты уже не мужик?»: У Тимати заподозрили проблемы в личной жизни

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Вываленный язык, как на картинках японских аниме заставил пользователей задуматься, а все ли хорошо в личной жизни Тимура Юнусова.

Известный репер и основатель лейбла Black Star Тимати в последнее время старается отстраниться от своей беременной возлюбленной Анастасии Решетовой. Модель находится на 6-м месяце беременности и все свободное время развлекает себя тренировками, семинарами и прогулками. Только вот у Тимати на свою беременную девушку не находится времени, о чем она пишет обиженно в своей соцсети. Но зато Тимур радует своих подписчиков странными фотографиями в Instagram с фигурами анимэ, высунутым языком и закатыванием глаз. Многие подписчики певца заподозрили, что у Тимати проблемы в личной жизни. Кроме того, сама Настя призналась, что Тимати систематически часто перестал ночевать дома.

Вполне вероятно, из-за большого срока беременности – модель стала меньше привлекать Тимура, и он пропадает в другой компании. Его можно увидеть в ночном клубе, в ресторане с друзьями, на гонках, рядом с красивыми девушками-моделями, но не рядом с Настей. Складывается впечатление, что незапланированная беременность стала отдалять Тимати от своей девушки.

Он всячески пытается привлечь внимание женского пола и публикует странные посты. То он восхищается красотой женской фигуры, то публикует анимэ-символы из фильмов для взрослых, не забывая мимикой дополнять реакцию для своих воздыхательниц. Некоторое время назад, уже беременная Настя спрашивала совета у своих подписчиков: «Простили бы вы измену своему парню?». Вполне возможно, что тем самым Настя намекнула, что не так безоблачно в отношении пары. А Фанаты Тимати не исключают, что историю с Решетовой очень похожа на историю с Шишковой и пара вскоре расстанется. Поклонники посчитали, что он уже не мужчина, поскольку гуляет от своей женщины.

«Зачем язык высовывать? Вы же мужчина!», «Мужику не идут такие фотки! Спрятал бы свой язык, было бы гуд или ты уже не мужик?», «Девчонок привлекают обычно так, мальчики у которых токсикоз», - пишут подписчики Тимати.