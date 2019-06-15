Из добряка в тирана! Актеры «Импровизации» открыли занавес, как Мартиросян строит сотрудников

Сегодня, 00:00

По словам юмористов можно понять, что Гарик обладает крайне деспотичным характером.

Участники шоу «Импровизация» стали гостями передачи Agentshow Анастасии Ивлеевой на YouTube-канале. Комики оказались не такими положительными героями, как кажутся на «Импровизации». Больше всего выделился Арсений Попов. Молодой человек обладает завышенной самооценкой и считает, что он лучше известных юмористов. Он сказал, что Александр Гудков был одним из самых худших гостей шоу «Импровизация». Пользователи посчитали Арсения лицемерным, после задания Анастасии пошутить про Гарика Мартиросяна стало заметно, что участник занервничал.

И выдал несмешную глупую шутку, в страхе обидеть Гарика.

«Я однажды в гримерке нашел волосок крученый», - сказал Арсений и попросил Антона Шастуна продолжить шутку. Антон замялся и добавил, что волос выпал из его рубашки. Получается, что Гудкову он может высказать все, что думает, а над Гариком даже пошутить боится. Сложилось впечатление, что Гарик строит сотрудников, а юмористы случайно приокрыли секретный занавес.

Дмитрий Позов посмеялся, что когда Гарик тебя будет увольнять, то он повторит тебе эти же слова про волосок. Арсений помолчал и решил продолжить шутку словами: «А дальше, я сфотографировался на его фоне». Неизвестно почему у участников такая реакция на Гарика, может он увольняет за шутки про себя?

На сколько известно, Гарик является ключевой фигурой в данном шоу. Мартиросян занимает пост креативного продюсера «ООО Комеди продакшн» и является непосредственным начальником Попова, который боится за свое место. Возможно, Гарик только в жизни выглядит добрым персонажем, а в жизни строгий начальник. Бывает, что люди меняются из-за должности и превращаются из добряка в тирана. Так могло произойти и с Мартиросяном.