Опять запой ? Медведев рассмешил интернет «пьяными» постами: «Vk mho cucumber»

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В День России премьер уморил россиян бессмысленными записями в Twitter, якобы оставленными взломщиками. Пользователи сети тут же решили, что у Дмитрия Анатольевича снова обострились возможные проблемы с алкоголем.

Рассмешили интернет-юзеров две забавные записи, оставленные, как ответ послу Ирака и состоящие из английских слов и бессмысленного набора латинских букв, вроде «Vk mho cucumber».

В пресс-службе Кабмина тут же заявили, что аккаунт Медведева взломали неизвестные хакеры. Конечно, их слова очень легко оспорить.

«Хакеры» не оставили компрометирующие записи, которые сделал бы любой недоброжелатель премьера. Вместо них в аккаунте появился набор бессмысленных символов, как если бы у Медведева случайно разблокировался в кармане телефон или же он просто на нём уснул. Впрочем, не будем спорить с официальными источниками, хакеры так хакеры.

Стоит сказать только, что «пьяные» посты заставили вспомнить пользователей сети о предполагаемых проблемах с алкоголем Дмитрия Анатольевича, которые и дали повод для большинства шуток в духе «опять запой?»