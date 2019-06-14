Слезы счастья на поминках. Звезды шоу-бизнеса не скорбят по Фриске

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Так считают в Сети из-за слишком довольных гостей на программе в память певицы.

Близится четвертая годовщина со дня смерти Жанны Фриске. Но скандалы вокруг ее имени не перестают утихать.

Родители и отец ребенка певицы – Дмитрий Шепелев, до сих пор делят долги, которые остались после лечения артистки. Также они не могут договориться о там, как выстроить общение 6-летнего Платона (сын Фриске) с дедушкой и бабушкой по линии матери.

Чтобы разорвать эту череду негатива, звезды шоу-бизнеса, друзья и родственники Жанны собрались на шоу у Андрея Малахова и почтили память певицы.

Анфиса Чехова оказалась одним из гостей программы. Она рассказала своим подписчикам в Инстаграме о том, как «сложно было сдержать слёзы». Телеведущая призналась, что опечалена всей историей, которая длится уже четыре года после смерти Фриске.

Однако пост скорби в Сети восприняли неоднозначно. Дело в том, что телеведущая дополнила сообщение фотографией со съемок шоу, где все улыбаются. Помимо Чеховой, на снимке присутствуют такие деятели шоу-бизнеса, как Андрей Малахов и Юлия Ковальчук.

По мнению подписчиков Чеховой, слезы скорби, о которых пишет телеведущая, больше напоминают слезы счастья на поминках.

«А что же такие веселые все на фото, если слезы не можете все сдержать?»; «На фото так и видно как все еле сдерживают слезы», - заметили интернет-пользователи.

Примечательно, что на кадре присутствует и отец Жанны – Владимир Фриске. Он также позирует в компании «скорбящих» и улыбается.