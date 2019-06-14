В любой ситуации – сделай маску. Василису Володину высмеяли за необыкновенный способ удержать мужа

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Пользователи считают методы главного астролога страны глупыми.

Телеведущая программы «Давай поженимся!» Василиса Володина стала работать над своим внешним видом. Девушка опубликовала фотографию в Instagram с маской на лице. Возможно, Василиса стала подозревать мужа в неверности и решила преобразиться, чтобы удержать в семье. Довольно частый случай, когда женатые мужчины обращают внимание на других, более молодых девушек. Возможно, он замечает, что жена со временем стала хуже выглядеть или из-за большого количества работы у нее не хватает времени на себя.

К тому же в Telegram-каналах ходили слухи, что муж Василисы Володиной был замечен с другой девушкой модельной внешности. Многие считают, что спокойная Василиса не дает нужные эмоции супругу, как правило, женщина задает отношениям настроение. К тому же телеведущая заметно постарела, у Василисы стали выразительными мимические морщины, которые придают ей возраста, уголки рта заметно опустились и придают Володиной вид недовольной женщины. Не исключено, что телеведущая стала за собой ухаживать, чтобы обратить на себя внимание мужа.

Многие пользователи высмеяли Василису за необыкновенный способ по удержанию мужа и пишут, что если бы Василиса была действительно хорошим астрологом, то она могла заранее повлиять на ситуацию и не допустить измен мужа. В последнее время телеведущая много работает и возможно, у нее не хватает времени, чтобы сделать себе астрологический прогноз, к тому же, она привыкла, что в их семье все стабильно хорошо.

«Очень глупое поведение взрослой женщины», «Вот так астролог! Себе личную жизнь не смогла предсказать», - пишут пользователи на странице Володиной.